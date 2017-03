Gloria Hundsberger und Theresa Langmann haben sich gemeinsam mit Alexandra Seyer- Gmeinbauer und Reinhold Gmeinbauer von der Agentur Alba Communications zusammengeschlossen, um PR International Anfang März 2017 zu übernehmen.



Neuordnung der Agentur



Gloria Hundsberger übernimmt die Position der geschäftsführenden Gesellschafterin (CEO) von Alexander Hirnigel. Sie wird das operative Tagesgeschäft gemeinsam mit dem bestehenden Team - Senior Consultant Theresa Langmann für Kundenbetreuung und Eventmanagement sowie Junior Consultant Marie Schimetschek als Social Media Profi - weiterführen.



Zur Agentur PR International



PR International war 1985 von Elisabeth Himmer-Hirnigel gegründet worden, die sich seither mit exklusiven Kunden wie Louis-Vuitton und Prada einen Namen machen konnte. Die neue geschäftsführende Gesellschafterin Gloria Hundsberger arbeitete insgesamt fünf Jahre als Senior PR Consultant für PR International. Ab 2012 war sie als Head of PR and Media bei Cadenzza in der D. Swarovski KG tätig.

Von: Christiane Marie Jördens