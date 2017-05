Am 19. Mai 2017 eröffnete der neue Outlet Store von Pierre Cardin an der österreichisch-tschechischen Grenze. Auf etwa 450 Quadratmetern findet sich eine große Auswahl an Kleidung und Accessoires des Labels.



»Ich freue mich sehr über die Eröffnung des neuen Pierre Cardin Shops und somit über die Erweiterung unseres Menswear-Konzepts. Auf Grund des erfolgreichen Verlaufs des ersten Quartals, erwarten wir durch das Opening eines zusätzlichen Shops auch künftig positive Zuwächse«, ist Centerdirektor Jan Procházka überzeugt.



Insgesamt 250 Marken in 75 Shops finden sich im Freeport Fashion Outlet derzeit, darunter neben Pierre Cardin auch Seidensticker, Camel Active, Jerem oder Saxoo London.

Von: Christiane Marie Jördens