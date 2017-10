Deutschsprachige Performance Marketing-Verantwortliche kommen am 23. und 24. Oktober 2017 zusammen, um über den erfolgreichen Einsatz von digitaler Werbung zu reden. Am Training Day und am Konferenz-Tag werden die Möglichkeiten am digitalen Werbemarkt aufgezeigt. Sowohl für Anwender als auch für Entscheider ist hier viel herauszuholen. Branchen-Experten wie Nikolaus Huber (Unilever Austria), Raphael Murg (L‘ORÉAL Österreich), Michael Wieland (Manner) und viele mehr, werden durch ihr Fachwissen für die Unterhaltung der Teilnehmer sorgen. Auch Dagmar Lang, Herausgeberin des Manstein Verlags, wird vor Ort sein und ihr Wissen preisgeben.

Training-Day

Am 23. Oktober startet Thomas Kloos von Third Man mit einer 90-minütigen Trainingseinheit, die Tipps zum Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO) vermitteln soll. Kloos Stärken liegen in der Analyse und Entwicklung von erfolgreichen SEO- und Adwords-Strategien. Auch zum Thema Key Performance Indicators (KPIs) werden Workshops abgehalten. Thomas Tauchner von Webrocket sowie Frauke Ewe und Tobias Jungcurt von Feed Dynamix werden ihr Wissen darüber verbreiten.

Konferenz-Tag

Dominik Wöber von Google Deutschland wird am 24. Oktober den Konferenz-Tag eröffnen. Als wichtigste Aufgabe im digitalen Marketing sieht er die Investition in Mobile und nennt dabei drei Herausforderungen, die zu meistern sind: »Eine schnelle mobile Webseite, ein gutes Measurement und Attribution-Setup sowie den richtigen Einsatz von Automatisierung«.

Tickets sind im Ticket-Shop der PERFORMIX DIGITAL 2017 erhältlich. Ein Tagesticket für den 23. oder 24. Oktober beträgt 490 Euro, das Zweitagesticket bekommt man für 690 Euro. Mit dem Code Werbeplanung_20% erhalten Sie im Online-Ticketshop 20 Prozent Rabatt auf ein Ticket Ihrer Wahl.

Veranstalter des Events ist Werbeplanung.at, eine 100%ige Tochter des Manstein Zeitschriftenverlags.

Was? PERFORMIX.digital

Wann? 23. und 24. Oktober 2017

Wo? Austria Trend Hotel Park Royal Palace Vienn, Scloßallee8, 1140 Wien

Von: Vanessa Gloria Stickler