Damit gibt es nun bereits drei Palmers Shops in der tschechischen Hauptstadt. Mit der Neueröffnung treibt das heimische Wäscheunternehmen seine Expansionspläne voran: Bis Ende 2018 sollen mehr als 20 neue Stores im CEE-Raum ans Ladennetz angeschlossen werden.



120 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst der neue Palmers Shop, der am 7. Dezember 2017 eröffnet wurde. Zu kaufen gibt es hier die aktuellsten Palmers-Kollektionen – von den Basics bis zu besonderen Kollektionen, wie etwa der Art Nouveau-Linie. Bei der großen Eröffnungsparty live dabei waren auch Star-Gast Conchita Wurst und der bekannte DJ Mosey (Pierre Sarkozy). Conchita Wurst ließ sich von der neuen Markenidentität »The art of being a woman« voll und ganz begeistern. Schließlich bedeutet der Slogan, dass man seine Weiblichkeit auf ganz unterschiedliche Art und Weise leben kann:



»Ich bin natürlich viel international unterwegs. Umso mehr freue ich mich dann, wenn mich eine meiner Lovebrands auch im Ausland begleitet«, so die Eurovision Song Contest-Gewinnerin.



Expansion in Osteuropa



Seit der Übernahme der Palmers Textil AG durch die neuen Eigentümer Marc, Tino und Luca Wieser, konzentriert sich Palmers auf Wachstum und Expansion, vor allem im CEE-Raum. 20 der insgesamt 40 Neueröffnungen sollen hier stattfinden. Der CEE-Raum wirkt für die Expansionspläne des Wäscheunternehmens besonders attraktiv, da das Zielpublikum hier mit dem österreichischen gut vergleichbar ist.



Zusätzlich zur Expansionsstrategie investieren die neuen Eigentümer auch in den Bereich Digitalisierung: So wurde ein neuer Onlineshop lanciert und an der Social Media-Strategie gearbeitet. Auch die beliebte Palmers-Münze erstrahlt in neuem Glanz. Palmers möchte künftig authentischer auf seine Kunden wirken.

Von: Christiane Marie Jördens