Seit der Übernahme durch die Gebrüder Wieser setzt die Wäschemarke Palmers wieder auf internationale Expansion. Bis Jahresende werden international 34 neue Points of Sale eröffnet, samt Präsenzen in großen deutschen Kaufhäusern wie dem KaDeWe und den Galeries Lafayette. Soeben wurde ein 130 m2 großer Shop im neuen Ladenbaukonzept in den Stuttgarter Königsbaupassagen eröffnet. Weitere Highlights sind Eröffnungen in Frankfurt (August), Bratislava (September) und Prag (Oktober), in Österreich geht dieser Tage u. a. ein neuer Store in Zwettl ans Netz. Aktuell zählt Palmers mehr als 300 Standorte – davon 200 in Österreich – in 18 Ländern.

Von: Manuel Friedl

