Statt bisher 60 umfasst das Outlet Center Brenner nun 68 Geschäfte. Die Fläche wuchs um 1.650 Quadratmeter. Nick Huter, Eigentümer und Geschäftsführer des Outlet Center Brenner erläutert:



»Mit der aktuellen Centererweiterung verbessern wir unser Angebot im Premium-Segment nochmals spürbar und bringen neue, international beliebte Marken ins Outlet.«



Bisher war das Outlet Center Brenner sehr stark auf Sport und Outdoor fokussiert. Nun sind dort auch großzügige Marken-Stores von Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Hallhuber, Liebeskind Berlin, Bruno Banani, Odlo und Olymp zu finden. Anfang Oktober eröffnet das Restaurant »L'Italissimo«, das gehobene italienische Küche bieten wird. Durch die Erweiterung erhöht sich die Anzahl der Arbeitsplätze von 300 auf 350. Das Center ist somit ein wichtiger Arbeitgeber in der Region.



Über das Outlet Center Brenner



Das Outlet Center Brenner gibt es nun schon seit 10 Jahren. Seit der operativen Übernahme durch Nick Huter, seinen Vater Klaus Huter und Centermanager Max Wild im Jahr 2012 verzeichnet das Shoppingcenter eine Verdoppelung des Umsatzes auf 50 Millionen Euro. Jährlich schauen knapp zwei Millionen beim direkt an der Brenner-Autobahn gelegenen Outlet-Center vorbei. Die Zwei-Millionen-Grenze will das Management heuer knacken und den Umsatz damit um zehn Prozent steigern.

Von: Rainer Seebacher

