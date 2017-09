Das Team der OutDoor möchte den Fachhandel künftig in den Mittelpunkt stellen, wie es heißt. Besucher aus dem Fachhandelsbereich können künftig in den Genuss zahlreicher Vorteile kommen: So werden ihnen etwa exklusiven Kontingente für die beliebten ERIBA City Wohnwagen direkt neben dem Messegelände angeboten oder auch Vergünstigungen beim Eintrittspreis geboten:



»Mit einer zentralen Einladung der Fachhändler über das OutDoor-Team werden wir den direkten Kontakt zu unserer wichtigsten Kundengruppe intensivieren und mit personenbezogenen kostenfreien Tickets die Beteiligungshürde senken. Im Gegenzug werden wir Preisanpassungen nach oben für alle Fachbesucher vornehmen, die nicht der Kernzielgruppe der Fachhändler zugehören«, so Stefan Reisinger, Bereichsleiter OutDoor.



Inhaltliche Erweiterungen



Auch in Sachen Inhalt soll sich der Besuch der Fachhändler auf der OutDoor-Messe künftig noch mehr lohnen, denn die bereits gut angenommenen neuen Bereiche Lifestyle Collection, HangOut, Water Sports und Running von 2017 sollen weiter ausgebaut werden. Man wolle noch mehr in die Tiefe gehen, wie es heißt: Gerade im Bereich Running gäbe es viel Dynamik, der man Rechnung tragen wolle. Auf große Zustimmung stießen 2017 auch die Programm-Highlights OutDoor Industry Award, Azubi-Rundgänge, Walk&Meet-Touren für Blogger und Co. Diese sollen auch im Jubiläumsjahr 2018 wieder angeboten werden. Im kommenden Jahr findet die Messe OutDoor von 17. Bis 20. Juni statt. Details zur Jubiläumsausgabe der Messe finden Sie hier.



Was? Jubiläumsausgabe der OutDoor



Wann? 17.6. bis 20.6. 2018



Wo? Friedrichshafen, Bodensee (Deutschland)

Von: Christiane Marie Jördens