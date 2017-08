Im Rahmen einer Re-Positionierung und einer neuen Designausrichtung ist es Zeit für das 1908 gegründete Familienunternehmen Oscar Jacobson in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu expandieren. Für diesen Schritt schloss sich das Label mit der Agentur Select Studio zusammen. Select Studio ist mitunter auf skandinavische Marken spezialisiert und hat zuletzt Tiger of Sweden erfolgreich in der DACH-Region aufgebaut und etabliert. »Deutschland ist ein sehr interessanter Markt für uns, weil wir mit ihm etliche Werte und Ansprüche teilen. Ein hoher Qualitätsanspruch, perfekter Schnitt, moderner Look und angenehmer Fit, sind wichtige Attribute, die uns sicherlich eng verbinden. Diese können wir mit unserem Komplett-Sortiment für jede Gelegenheit ideal abdecken«, so Roger Tjernberg, CEO von Oscar Jacobson.

Seit 1. Juli betreut Select Studio auch den DACH-Vertrieb von der Stockholmer Lifestyle-Brand J.Lindeberg. Von Düsseldorf und München aus, verantwortet die Fullservice-Agentur Select Studio internationale Premium-Marken wie By Marlene Birger, Gestuz, Scandinavian, Edition.

Von: Melanie Trautsch