Bereits im August hatte die Österreichische Textil Zeitung berichtet: Das junge Label #One More Story kommt nach Österreich. Nun gibt es auch eine offizielle Sales-Verantwortliche: Marion Resch, ehemals für Street One tätig, wird sich künftig um die Akquise und Betreuung der Verkaufspunkte von #One More Story in Österreich kümmern.



Noch im November 2017 soll der erste Shop-in-Shop bei Schickh in Kufstein eröffnet werden. Weitere Kooperationen sind kurz vor dem Abschluss. Nach Deutschland und der Schweiz ist Österreich nun der dritte Markt, in dem das Label #One More Story Fuß fassen möchte.

Von: Christiane Marie Jördens

