Mit über 330 Stores ist die Shopping City Süd das größte Einkaufszentrum Österreichs. Die neuen Brands O Bag, XYZ und Change Lingerie sollen das Shoppingerlebnis ausbauen. Das italienische Taschenlabel O Bag, mit seinen individuellen Modellen, ist bereits im September eingezogen. Durch sein helles Erscheinungsbild und die offenen Schaufenster macht der Store einen einladenden Eindruck. Die schlichte Präsentation der Ware richtet den Fokus auf die individuellen Modelle. Sowohl Taschen als auch Uhren und kleine Accessoires werden in jeder beliebigen Farbe bereitgestellt. Vor Ort können die Taschenteile nach Belieben zusammengemixt und zum eigenen ganz persönlichen Taschenunikat kombiniert werden. Erst vor kurzem eröffnete das Label eine Filiale im Messpark Dornbirn.

XYZ



Dem italienischen Taschenlabel folgt nun auch das Modegeschäft XYZ der slowenischen Sportina Group, welches mehrere Marken in einem Store vereint: Moschino, Armani Jeans, Polo Ralph Lauren, Antony Morato, Elisabetta Franchi, Pinko, UGG sind vertretene Marken, die sowohl in Wandvorrichtungen aus Holz als auch auf Steintischen präsentiert werden. Die Auswahl reicht von Kleidung bis hin zu Taschen, Schuhen und kleinen Accessoires. Im linken Bereich des Geschäftslokals befinden sich die Männer, im rechten Teil die Frauen.

Change Lingerie



Auch das dänische Wäschelabel Change Lingerie, mit Qualitätswäsche in einem breiten Größenspektrum, findet seit 14. Oktober 2017 in der SCS seinen Platz. Der kleine aber feine Store setzt auf Details, wie die helle mit Blumen verzierte Tapete im Fitting Room. Das Wäschelabel will sich mit einer großen Auswahl an Größen abheben. Mit dem neuen Store in der SCS fasst Change Lingerie damit zum ersten Mal Fuß auf österreichischem Boden.

Noch mehr Neues

Ab Mitte November 2017 soll die dänische Einzelhandelskette Søstrene Grene für mehr Ästhetik und Gemütlichkeit in Sachen Innendekoration, Bastelbedarf und Küchenzubehör sorgen. Bargello Parfume wird ebenfalls als neuer Store zu finden sein und den anderen Parfümerien Konkurrenz machen.

Von: Vanessa Gloria Stickler