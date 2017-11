Nike Footwear und Apparel in den Bereichen Nike Sportswear, Nike Running, Nike Football und Jordan Brand findet man ab sofort auf zwei Stockwerken mit rund 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche in der Mariahilfer Straße. Der neue Shop ist im typisch futuristischen Stil von Nike eingerichtet, Highlights sind die Kunstwerke des Grafik-Künstlers Saiman Chow an den Wänden des Stores und die außergewöhnliche Lichtinstallation im Eingangsbereich.



Beratung & moderne Technik

Um in Sachen Handel auf dem neuesten Stand zu sein, hat sich Nike etwas einfallen lassen: Mit Nike Assist führt die US-Marke in Österreich die bargeldlose Zahlung direkt bei den Store-Mitarbeitern ein. Zudem setzt man auch auf umfassende und professionelle Beratung in Sachen Laufschuhe. Am Laufband im Laden können die Nike-Kunden ihre Laufschuhe live testen und ihre Laufeigenschaften von dem 40-köpfigen Expertenteam analysieren lassen.

Von: Christiane Marie Jördens