Ein Social-Media-Auftritt soll ein Spiegel dessen sein, wofür ein Unternehmen steht. Er ist die Weiterführung der eigenen Marke in der digitalen Welt. In der Fashion-Branche hat sich Instagram als der wichtigste Online-Kanal neben Facebook etabliert. Die Bloggerinnen Kathi Schmalzl und Vicky Heiler betreiben neben ihrem in Österreich führenden Blog The Daily Dose auch eine Social-Media-Agentur. Auf ihrer Kundenliste finden sich klingende Namen wie Interio oder Gerngross. Für die Österreichische Textil Zeitung halten Sie nun im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe »Fashion Inspiration Forum« einen Workshop ab.

Unter dem Titel »Insta-Fit: die Instagram-Erfolgsformel« werden u. a. folgende Themen behandelt:

• Wie baue ich einen erfolgreichen Instagram Feed auf?

• Wie funktioniert die Bildsprache auf Instagram?

• Wie etabliere ich eine Community?

• Wie kooperiere ich mit Digital Influencern?





Wann? 20. April 2017, 16 Uhr bis 19 Uhr

Wo? Sneak in, Siebensterngasse 12, 1070 Wien Preis: 219 Euro (exkl. MWSt.)

Anmeldungen: per Email an k.dulberg@manstein.at

Von: Manuel Friedl