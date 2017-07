Eine Gruppe von Hedgefonds hat den unter Druck geratenen deutschen Outdoor-Hersteller Jack Wolfskin übernommen. Banken, die dem Unternehmen Kredite gegeben hatten, hatten ihre Forderungen schon vor längerer Zeit an Hedgefonds weiterverkauft. Diese wandeln die uneinbringlichen Außenstände nun in eine Beteiligung am Unternehmen um. Konkret übernehmen drei große Gläubiger des Unternehmens, die Hedgefonds Bain Capital Credit, HIG/Bayside Capital und CQS, die Mehrheit der Anteile vom bisherigen Haupteigentümer, dem US-Investor Blackstone. Der Rest liegt bei mehr als zehn weiteren Fonds. Damit einher geht ein Schuldenschnitt, der die Verbindlichkeiten von 365 Mio. € auf 110 Mio. € reduziert – bei verlängerten Laufzeiten bis 2022. Gleichzeitig bekommt Jack Wolfskin ein Gesellschafterdarlehen über 25 Mio. €, das für frische Liquidität sorgen soll.



CEO Melody Harris-Jensbach gibt sich zuversichtlich und berichtet von Erfolgen auch im operativen Geschäft: »Wir sehen langsam wieder Wachstum in der DACH-Region als unserem traditionellen Kernmarkt sowie in unseren Fokusmärkten.«

Von: Manuel Friedl