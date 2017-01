In der Vorwoche hat in Brunn am Gebirge nahe Wien der Digital Alpha Hub eröffnet, laut Initiatoren der »erste eCommerce- und Digitalisierungs-Hub in Österreich«. Das Dienstleistungszentrum soll für Händler, Markenhersteller und Dienstleister die führende Anlaufstelle im Bereich eCommerce und Digitalisierung werden, erklärt Stephan Grad, Gründer und Geschäftsführer des Digital Alpha Hubs sowie des Beratungs- und Netzwerkunternehmens A-Commerce. Im Digital Alpha Hub finden bis zu sieben Unternehmen aus der Branche Platz. Internationale Partner wie Plentymarkets und Leadfeeder haben bereits ihre eigenen Büroräumlichkeiten bezogen. Auch Workshops und Vorträge zu Themen wie Rechtsberatung, Datenschutz, Zertifizierungen, Payment, Logistik und Marketing wird es in regelmäßigen Abständen geben.

Von: Manuel Friedl