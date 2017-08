Geplant sind laut Bestseller Büros, Hotel, Schulungszentren, öffentliche Einrichtungen und ein Einkaufszentrum mit etwa 30 Geschäften, das aber nicht als Handelskonkurrenz zu den anderen Shopping-Möglichkeiten in Brande gesehen werden soll, wie Anders Krogh Vogdrup, Projektverantwortlicher bei Bestseller, meint:



»Das Projekt soll nicht als Konkurrenz zu den aktuellen Einkaufsmöglichkeiten in Downtown-Brande gesehen werden, sondern als Ergänzung. Wir hoffen, dass unser Bauprojekt einen nachhaltigen Kundenstamm für Brande bringt. Wir möchten unsere Türen öffnen, indem wir die Art und Weise, wie unser Unternehmen mit der lokalen Gemeinschaft interagiert, neu denken. Außerdem würden wir uns wünschen, einen Mehrwert für unsere Kollegen und die Menschen in Brande gleichermaßen schaffen zu können.«



Wolkenkratzer als Eyecatcher



Mittelpunkt des groß angelegten Umbauprojekts der Bestseller-Firmenzentrale bildet der geplante, mehr als 200 Meter hohe Wolkenkratzer. Dieser soll als Ikone für die neue Expansion fungieren. Zudem soll die architektonische Sehenswürdigkeit Hotelgäste, Studenten und Interessierte anziehen.



Seit einiger Zeit gilt das dänische Brande als infrastrukturell unattraktiv, gab es doch bisher wenige Übernachtungsmöglichkeiten, weshalb vor allem Business-Gäste auf Städte wie Herning, Silkeborg, Vejle und Aarhus ausweichen mussten. Dies will Bestseller mit dem neuen Bauprojekt rund um das eigene Headquarter nun ändern, denn auch ein Hotel wird errichtet. Laut dem Unternehmen, ist der Baustart für 2019 geplant.

Von: Christiane Marie Jördens