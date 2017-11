Bereits Anfang des Jahres hat Invester die Marke Ekazent übernommen, nun folgt der nächste Schritt zur Weiterentwicklung und Neupositionierung: Ab sofort sind sämtliche Handelsimmobilien der Invester Gruppe mit insgesamt 29 Standorten unter dem Dach der Ekazent Group GmbH gebündelt. Thomas Seikmann, Norbert Pfundner und Günter Populorum übernehmen die geschäftsführende Leitung der Ekazent Group GmbH. Die drei neuen Geschäftsführer verfügen über umfangreiche Expertise im Retailgeschäft, haben über zwanzig Jahre Erfahrung im Center- und Leasing- Management, sowie langjährige Erfahrung aus der kaufmännischen Leitung von namhaften Handelsunternehmen.

»Mit der Ekazent Group bündeln wir unsere Kräfte und bieten Eigentümern und Investoren Center Management mit Weitblick. Wir freuen uns auf die neue Herausforderung und sind stolz die Traditionsmarke Ekazent in die Zukunft zu führen«, so Norbert Pfundner.

Seit der Übernahme durch Invester wurde die Handelsimmobiliengesellschaft neu strukturiert und das Dienstleistungsangebot weiter ausgebaut. Die Ekazent Group fungiert nach eigenen Angaben als internationaler Anbieter für Projektumsetzung im Center Management und arbeitet kontinuierliche an der Steigerung der Attraktivität der Einkaufswelten gleichermaßen für Kunden, Mieter und Eigentümer.

Ekazent Group Portfolio

Unter den insgesamt 29 Handelsimmobilien befinden sich fünf Einkaufszentren sowie das kürzlich eingegliederte Trophy Asset „Ekazent Hietzing“, das Hansson Zentrum, das Zentrum Hernals und das B7 Stammersdorf, als auch 20 Ladenzeilen in ganz Wien. Zu den bekanntesten Liegenschaften zählen die beiden Fashion Outlets in Parndorf und Freeport sowie das Fachmarktzentrum Parndorf. Das Portfolio umfasst aktuell rund 105.000 Quadratmeter an vermietbarer Fläche. Ziel ist, eine Erweiterung auf 200.000 Quadratmeter zu erweitern.

Von: Melanie Trautsch