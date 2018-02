Neben den bereits bekannten Serviceleistungen der Content-Plattform Fashion Cloud, kann der More & More-Händler jetzt das so genannte Endlosregal mittels Clara App nutzen: Lieferverfügbarkeit kann vom Verkaufspersonal auf der Fläche eingesehen und sofort nachbestellt werden. Die Händler erwarten sich durch die digitalen Neuerungen Zusatzverkäufe und eine Verbesserung des Service am POS.

More & More arbeitet als Premium Brand auf der Content-Plattform bereits seit längerem mit Fashion Cloud zusammen, wodurch die Händler gratis Zugriff auf Matrketingmaterial und Produktbilder bekommen. Anmelden kann man sich ganz einfach online auf der Website von More & More.

Von: Christiane Marie Jördens