Wie jedes Jahr, fanden am 10. Oktober 2017 die Salzburger Gespräche statt. Brigitte Pfeifer-Medlin, Chefredakteurin der Österreichischen Textilzeitung, begrüßte die geladenen Gäste und Referenten. Die diesjährigen Vortragenden: Adrian Hotz, Kevin Willy und Christian Schütt sowie Michaela Reiterer. Sie sorgten für die Unterhaltung der Gäste. Der Manstein Verlag und die Österreichische Textilzeitung kürten auch heuer wieder zwei Gewinner mit dem hauseigenen Modepreis. Die diesjährigen Preisträger: Lodenfrey Bad Ischl (in der Kategorie Handel) und Gössl (in der Kategorie Industriemarke). Die Herausgeberin der Österreichischen Textilzeitung, Dagmar Lang, überreichte den stolzen Gewinnern ihren Preis.



Kategorie Handel



»Es sind diese ganz gewissen Händler, die uns Mut geben. Und die Gewissheit, dass stationärer Einzelhandel nicht tot ist, sondern erfolgreich bestehen kann, wenn man ein paar Dinge richtig macht. Inszenierung zum Beispiel«, so Dagmar Lang, Geschäftsführerin des Manstein Verlags, über den Preisträger Lodenfrey Bad Ischl. Mit 9 Standbeinen steht dieser Händler fest am Standort Bad Ischl. Ganz neu: die Wareninszenierung des Damenschuhs im ehemaligen Hotel Post, für die eine eigene Bühne errichtet wurde.



Kategorie Industriemarke



»Die Authentizität und damit die Originalität der Marke blieben über all die Jahre gewährleistet. Der Preisträger ist der Garant dafür«, so Dagmar Lang über Gössl. Nach 70-jährigem Jubiläum und 45 Geschäften, von denen rund die Hälfte selbst, die anderen in Franchise geführt werden, stellt Gössl einen »Premium-Anbieter« in einem »Premium-Segment« dar.



Über Lodenfrey Bad Ischl



Als größtes Mode- und Trachtengeschäft im Salzkammergut führen das erfolgreiche Ehepaar Maria und Achim Fischer das Lodenfrey Verkaufshaus Bad Ischl seit dem Jahr 2000. Firmengründer des Familienunternehmens war Dr. Georg Frey. 2000 stand dann die »Bewahrung der Tradition« im Vordergrund. Im Jahr 2011 wurde das komplette Stammhaus umgebaut. Seit mittlerweile 17 Jahren sind Maria und Achim Fischer als Einzelhändler in der Kaiserstadt tätig.



Über Gössl



Was 1947 mit einer kleinen Wäschefertigung in Gröding in Salzburg begann, feiert heute 70-jähriges Bestehen als führende Trachtenmarke. Seit 1982 leitet Seniorchef Gerhard Gössl das Unternehmen. 1994 war er erster Trachtenanbieter. Mit rund 100 Mitarbeitern und 100 Handelspartnern, bei denen er vertreten ist, betreibt er 45 Geschäfte. Sein Sohn, Maximilian Gössl, übernimmt nun als dritte Generation das Unternehmen. Das Gwandhaus in Salzburg war viele Jahre Eventlocation der Salzburger Gespräche.

Von: Vanessa Gloria Stickler