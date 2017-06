Die Freude über die guten Umsatzzahlen im März im Modehandel währte nur kurz. Denn der April bescherte eben diesem eine herbe Enttäuschung: Um gleich 6,3 % gingen die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Inflationsbereinigt (real) entspricht das einem Rückgang um 7,2 %. Damit rutscht die Branche nach vier Monaten wieder unter die Nulllinie: Per Ende April steht man bei einem aufgelaufenen Umsatzminus von 0,5 % (real: -1,6 %). Vom Ostergeschäft konnte der Modehandel damit offensichtlich nicht profitieren, wohl aber schlug sich der Kalendereffekt negativ nieder: Immerhin zählte der April heuer gleich um zwei Verkaufstage weniger als im Jahr davor.

Regional lief es im Süden des Landes besonders schlecht (-9,2 %), wenngleich es in allen Regionen ein deutliches Minus gab. Besser als der Durchschnitt schlugen sich auch kleinere Unternehmen und Geschäfte sowie DOB-Spezialisten. Auch für den gesamten Einzelhandel war es kein erfreulicher Monat, doch immerhin reichte es in der gesamten Branche noch für ein Pari (+/-0,0 %; Real: -0,9 %).

Optimistisch in die Zukunft

Die Wirtschaftsforscher bleiben trotzdem optimistisch und heben ihre Prognosen sogar an. Laut den soeben veröffentlichten Zahlen des WIFO stieg das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal im Jahresabstand um 2,3 % und damit so kräftig wie seit Jahren nicht mehr. Dabei habe sich die Konsumnachfrage »abermals als Hauptstütze des Wachstums« erwiesen, heißt es von den WIFO-Experten. Auch die Situation am Arbeitsmarkt entspannt sich von Monat zu Monat. Die absolute Zahl der Arbeitslosen ist auf den niedrigsten Wert seit 2014 gefallen.

Von: Manuel Friedl