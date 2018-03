Laut den Daten, die die KMU Forschung für die WKO erhebt, ist der Umsatz im Modehandel im Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat nominell um 1,8 % gestiegen. Real beträgt das Plus 0,8 %. Laut der Unternehmensbefragung ist die Zahl der Kunden im Vorjahresvergleich sogar überproportional um 4,6 % gestiegen.



Deutlich überproportional legten die Umsätze in den westlichen Bundesländern zu, während im Osten ein Pari, um Süden sogar ein Umsatzminus zu verzeichnen war. Die Vorlage aus 2017 war mit – 0,3 % freilich auf niedrigem Niveau.



Bei gleich vielen Verkaufstagen (25) schnitt der Modehandel damit im ersten Monat des Jahres genau gleich gut ab wie der gesamte Einzelhandel, der ebenfalls um 1,8 % wuchs. Der Unterschied: Aufgrund der höheren Inflationsrate in anderen Sortimentsbereichen musste der Einzelhandel insgesamt ein reales Minus der Verkäufe um 0,4 % hinnehmen.

Von: Manuel Friedl