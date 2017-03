Allerdings zählte der erste Monat des Jahres diesmal einen Verkaufstag mehr als im Vorjahr. Inflationsbereinigt (real) gingen die Verkäufe im heimischen Modehandel um 1,6 % zurück. Die Vorlage aus dem Vorjahr lag bei -1,7 %. Der Modehandel schnitt damit abermals deutlich schlechter ab als der gesamte stationäre Einzelhandel, der ein Wachstum um 1,1 % verzeichnete.

Positive Bilanz für DOB-Anbieter

Interessante Details: Deutlich besser als der Durchschnitt schlugen sich diesmal Geschäfte in Einkaufsstraßen (+3,7 %), während sich Geschäfte in Einkaufszentren schwerer taten (-2,0 %). Besonders positiv vom Durchschnitt abheben konnten sich reine DOB-Spezialisten (+4,4 %). Auch kleinere Geschäfte (unter 2 Mio. € Jahresumsatz) schlossen den Monat im Schnitt positiv ab. Ein kleines Umsatzplus gab es auch in den südlichen Bundesländern (+1,2 %).

Von: Manuel Friedl