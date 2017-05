Dies ergibt eine Auswertung des Immobiliendienstleisters CBRE (»Wie aktiv ist der österreichische Einzelhandelsmarkt?«). Bei mehr als der Hälfte dieser Marken blieb es bis Ende des Jahres 2016 jedoch bei einem einzigen Shop, nur eine Minderheit (43 %) haben bereits mehrere Filialen eröffnet. In Summe kamen diese 69 Marken per Jahresende 2016 auf 185 neue Geschäfte. Mehr als die Hälfte aller Eröffnungen – genau 98 Shops – entfallen auf den Bereich Modehandel. Aus dem Premium- und Luxusbereich eröffneten u. a. Hackett, Longchamp, Armani Jeans, Liu Jo, Dsquared2, Max Mara, Falconeri und Fendi ihre ersten Standorte in Österreich. Besonders aktiv waren jedoch die preiswerteren Marken im Modehandel wie Dressmann (25 Filialen), Bik Bok (15), Carlings (7) und TK Maxx (8).

Wien als Top-Expansionsziel

Bei den Ersteintritten stand vor allem Wien im Fokus des Interesses der Einzelhändler. Der beliebteste Premieren-Standort war dabei die Mariahilfer Straße mit sieben neuen Marken, gefolgt von der Shopping City Süd und dem Donauzentrum mit jeweils sechs Ersteintritten. Im europaweiten Vergleich belegt Wien mit diesen 29 neuen Marken Rang vier. Auf dem ersten Platz in Europa liegt London mit 65 Neueintritten, gefolgt von Paris mit 36 und Moskau mit 33 neuen Marken.

Aufgrund der stabilen Marktverhältnisse, der hohen Kaufkraft und der guten Tourismuskonjunktur rechnet CBRE auch für die Zukunft mit keiner Trendwende. Besonders, da der Internationalisierungsgrad im heimischen Handel laut dem Beratungsunternehmen erst »eher mittel« sei (Rang 19). Beispielhaft nennt CBRE sieben Einzelhandelsmarken, die heuer bereits ihre ersten Geschäfte in Österreich eröffnet oder eine Eröffnung zumindest angekündigt haben. Auffällig: Auf dieser Liste findet sich kein einziger Bekleidungshändler. Genannt werden die Sportartikelhändler XXL und Decathlon, die rumänische Schuhmarke Tezyo, die skandinavische Möbelmarke Bolia, der italienische Kaffeemaschinenhersteller Bialetti, der Schweizer Möbeldiskonter Lipo und die Schmuckmarke Yuno Pearls.

Von: Manuel Friedl