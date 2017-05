Dank überraschend guter Umsätze im März konnte sich der stationäre Modehandel über den besten Jahresbeginn seit Langem freuen: Die erste Quartalsbilanz weist den heimischen Bekleidungsgeschäften ein Umsatzplus von 1,7 % (real: +0,5 %) aus. Es ist die erste Drei-Monats-Periode mit steigenden Umsätzen seit dem 2. Quartal 2015. Damit befindet sich der Modehandel in etwa auf einer Linie mit dem Wachstum des gesamten Einzelhandels, der sich um 1,9 % steigern konnte. Dass Mode durchaus im Trend liegt, zeigt das hervorragende Abschneiden des Schuhhandels: Er war mit einem Umsatzwachstum von 5,5 % der absolute Wachstumskaiser im 1. Quartal.

März-Bilanz

Der März brachte laut den Zahlen von KMU Forschung und WKO mit einem Umsatzplus von 5,8 % (real: +3,9 %) das beste Monatsergebnis seit dem Juni 2015. Dabei fiel das Ostergeschäft heuer in den April, während der Ostersonntag im Vorjahr schon am 27. März war. Zugute kam dem Monat heuer dafür ein zusätzlicher Verkaufstag im Vergleich zum Vorjahr, aber auch das Wetter: Die Meteorologen verzeichneten deutlich weniger Niederschlag (-39 %) und wieder einmal Rekordtemperaturen.

Auffällig, dass die Geschäfte dort am besten liefen, wo auch das Wetter am schönsten war: im Osten des Landes (+7,7 %). Dementsprechend profitierten auch Geschäfte in Stadtzentren und Einkaufsstraßen besonders stark (+6,0 %), während solche in Einkaufszentren ein kleines Minus (-1,1 %) zu beklagen hatten. Überdurchschnittlich kauffreudig zeigten sich auch die Damen: DOB-Spezialisten erzielten ein Plus von 7,3 %.

Profitieren könnte der Modehandel damit auch von der endlich wieder anspringenden Konjunktur. Laut der aktuellsten WIFO-Prognose soll das Bruttoinlandsprodukt heuer wieder um 3,3 % (real: 2,0 %) wachsen, die Konsumausgaben der privaten Haushalte um immerhin 3,1 %. Erstmals seit Jahren ist auch die Arbeitslosenrate wieder rückläufig.

