Die bisherigen Gesellschafter der Minx-Mode GmbH, Hanns Arnold und Peter Lehmann, sind als Geschäftsführer ausgeschieden. Die Kreativchefin des Labels Minx by Eva Lutz, Eva Lutz, wird hingegen auch weiterhin als Creative Director für das Design verantwortlich zeichnen.



Über Minx-Mode GmbH



Minx-Mode wurde 1982 gegründet und vertreibt seither Damenmode unter der Marke Minx sowie unter der Plus-Size-Marke Sallie Sahne. Die beiden Labels sind derzeit in zehn Ländern an mehr als 350 POS vertreten. Seit dem Jahr 2011 präsentiert sich Minx auch regelmäßig bei der Fashion Week Berlin. Neben einem Showroom in der Firmenzentrale »Strehlhof« besitzt Minx einen festen Showroom in Düsseldorf. Das Unternehmen zählt aktuell 75 Mitarbeiter und insgesamt 17 Handelsvertreter.

Von: Christiane Marie Jördens