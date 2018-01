Letztes Jahr schaffte es Mexx wieder in niederländische Hand: Die Ferro Footwear Group, eine Firma, die sich in erster Linie mit dem Vertrieb im Schuhbereich bekanntgemacht hat, kaufte das Unternehmen. Gleich im Anschluss startete der Relaunch der Marke. Es wurde ein Designteam aufgestellt sowie Marketing, IT und der weltweite Vertrieb wieder neu aktiviert.

Holas übernimmt Mexx-Relaunch in CEE

Markus Holas, ehemaliger Country Manager von Mexx, nimmt sich nun mit seiner Agentur der Herausforderung an, den Relaunch für Österreich, die Slowakei, Slowenien und Ungarn zu gestalten. Bereits ab Ende Jänner 2018 wird die Herbst-/Winterkollektion 2018/19 für Damen, Herren und Kinder inklusive Schuhsegment im Showroom in Salzburg präsentiert. Ziel ist es, »die seinerzeitige Position von Mexx für urbane, contemporary Mode im mittleren Preissegment zu erreichen«. Der Weg dorthin erfolgt durch die nach wie vor starke Markenbekanntheit von Mexx sowie durch auf Zielgruppen abgestimmte Designs in Verbindung mit einer zeitgemäßen Begleitung durch Marketing, das vorwiegend über digitale Medien laufen wird. Neben dem klassischen Wholsale-Betrieb sind auch Franchise Stores ab Herbst/Winter 2018/19 geplant.

Von: Melanie Trautsch