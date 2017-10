Das italienische Taschenlabel O bag ist seit 7. Oktober auch im Messepark Dornbirn erhältlich. Die Marke ist bekannt durch seine individualisierbaren Taschen. Sowohl durch das Design als auch durch das spezielle Material, ein Kunststoffgummigemisch, hebt sich die O bag von anderen Taschenmarken ab. Die Taschen können individuell zusammengestellt werden. Die austauschbaren Henkel und eine große Auswahl an Farben bieten viele Varianten. Besondere Vorteile der O bag: Flexibilität, geringes Gewicht und Alterungsbeständigkeit hinsichtlich UV-Strahlen und Temperaturen.

»Mit O bag zieht eine angesagte Top-Marke ‚made in Italy‘ bei uns ein, die nicht nur äußerst gefragt ist, sondern auch bisher in Vorarlberg nicht vertreten war. Wir sind stets bemüht Trends frühzeitig zu erkennen und auch neue Marken ins Ländle zu holen. Der neue Shop ist eine absolute Bereicherung für den Messepark« so Messepark-Geschäftsführer Burkhard Dünster.

Von: Vanessa Gloria Stickler