Mit verantwortlich für das Umsatzwachstum ist auch eine Ausweitung der Öffnungszeiten: Seit Juni 2016 können Kunden montags bis donnerstags das ganze Jahr über bis 20 Uhr einkaufen, freitags halten die Shops bis 21 Uhr geöffnet. Auch ein abermaliger Anstieg des Umsatzes mit Touristen um gut 20 % hat zum Wachstum beigetragen. 2016 machten Touristen aus Nicht-EU-Ländern bereits 21 % des Gesamtumsatzes aus. Mit Abstand wichtigster Herkunftsmarkt innerhalb dieses Segments ist China mit 30,2 %, während Russland auf einen Anteil von 8,2 % abgestürzt ist. Centermanager Mario Schwann: »Doch seit September bemerken wir wieder zweistellige Steigerungen von russischen Kunden.« Auch das nahe Ausland ist enorm wichtig für den Standort: Aus der Slowakei und Ungarn kommen jeweils 16 % der Kunden. Nach Sortimenten haben sich Accessoires (+ 59 %) und Sportswear (+ 20,5 %) im Vorjahr am besten entwickelt.

Neuer Bauteil eröffnet im April

Laufen die Bauarbeiten wie geplant, wird die nächste, bereits fünfte Baustufe Mitte April ihren Betrieb aufnehmen. Mit einem Zubau von 5.500 m2 und einem Investment von 50 Mio. € wächst die Verkaufsfläche des Outlet Centers auf künftig 36.500 m2, die Zahl der Shops um rund 20 auf 140. Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden nun als erste neue Mieternamen die Sportswear-Anbieter Under Armour und Peak Performance präsentiert. Schwann spricht von einer »großen Nachfrage« nach Flächen, will sich aber nicht darauf festlegen, dass alle neuen Shops bei Eröffnung im April bereits vergeben sein werden. »Auch in der Vergangenheit haben wir uns Flächen für Top-Mieter aufgehoben«, so Schwann. Ist Parndorf mit der abermaligen Erweiterung nun am Plafond angekommen? Auch das lässt Schwann offen. Theoretisch seien weitere Ausbaustufen noch möglich.

Von: Manuel Friedl

Weitere Meldungen