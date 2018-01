Über drei Millionen Kleidungsstücke durchlaufen das moderne Marc Cain-Lager pro Jahr. Bis zu 35.000 Stück werden pro Tag an die eigenen Stores, an den Fachhandel oder direkt an den Kunden geschickt. Die neue Lösung der Firma Knapp garantiert, dass sämtliche Produkte stets verfügbar sind und in der richtigen Farbe, Größe und Menge an die korrekte Adresse verschickt werden. Kerntechnologien der Logistik-Lösung von Knapp sind das Lagersystem OSR ShuttleTM mit 84.000 Lagerplätzen für Liegeware sowie ein über fünf Ebenen gehendes Hängewarenlager für 500.000 Modeartikel und die Softwarelösung KiSoft, die alle Abläufe im Lager intelligent vernetzt.

Als besonders wichtig erweist sich die Investition in die neue Logistik aufgrund des stark wachsenden E-Commerce: An Top-Tagen werden laut Marc Cain-Logistikleiter Robert Boland bis zu 1.250 Pakete versandt. Online-Bestellungen werden an eigenen Stationen besonders aufwändig verpackt.

Von: Christiane Marie Jördens