Seit Mitte Jänner 2018 kann man das neue grüne Schaufenster von Marc Cain bewundern, das das Bodelshausener Modeunternehmen gemeinsam mit der oberfränkischen Seed Evolution designt hat. Nachhaltigkeit ist die große Message hinter dem Konzept und zeigt sich auch in den verwendeten Materialien: So wurden etwa biologisch vollständig abbaubare Blumentöpfe aus Kokosfaser für das Schaufenster verwendet. Stilisierte Grünpflanzen bieten den grünen Rahmen für die neue Frühjahr-/Sommerkollektion 2018. Die andersfarbige Bepflanzung an der Wand signalisiert Individualität. 17.200 Töpfe wurden bestellt, um diese weltweit in den Stores zu arrangieren. In den Marc Cain Stores kann man aktuell auch Anzuchtssets kaufen: 10 % des Verkaufserlöses spendet Seed Evolution an das Hilfsnetzwerk betterplace.org.



Über Seed Evolution



Das Start-Up, mit dem Marc Cain gemeinsam das aktuelle Schaufensterkonzept entwickelte, wurde 2011 gegründet und bereits mit dem Kultur- und Kreativpilotenpreis der deutschen Bundesregierung ausgezeichnet. Das Unternehmen verkauft nachhaltige Pflanz- und Anzuchtssets. Das Ziel des Unternehmens ist es, ein Bewusstsein für eine grüne Zukunft und eine nachhaltige Lebensweise zu schaffen.

Von: Christiane Marie Jördens