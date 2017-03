Hochwertige, limitierte Kollektionen aus Leder und Fell sind das Herzstück des österreichischen Fashion Labels Marc Alex. Seine klassisch eleganten Taschen, Mäntel und Jacken, Stiefeletten und Clutches aber auch coole Sneakers bietet Designer Marcus Alexander seit gestern auch in seinem neuen Store im Hotel Marriott am Wiener Parkring. So möchte der Labelinhaber nicht nur österreichische, sondern vor allem auch internationale Kunden auf Wienbesuch ideal erreichen. Der Hotelstandort hat sich für ihn schon einmal bewährt, betreibt er doch bereits eine Fläche in einem Sheraton-Haus in der Schweiz.



Über Marc Alex



Seine Leidenschaft für Leder und Felle bewegte Marcus Alexander vor fünf Jahren zur Gründung seines exklusiven Labels für Accessoires und Oberbekleidung. »Meine Kreativität ist meine Inspiration«, sagt der Designer: »Jedes meiner Produkte wird in sehr limitierter Stückzahl hergestellt, denn die Produkte sind wie Menschen: individuell.« Gefertigt werden die Marc Alex-Kreationen in kleinen Betrieben in Italien.

Von: Birgit Nemec