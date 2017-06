Laut dem Deloitte-Report »Global Powers of Luxury Goods 2017« wuchsen die Umsätze der Top 100 Luxushersteller im Analysezeitraum 2015/16 (berücksichtigt wurden Bilanzen mit Stichtagen zwischen 1. Juli 2015 und 30. Juni 2016) währungsbereinigt im Durchschnitt um 6,8 %. Im Jahr zuvor hatte die Wachstumsrate nur 3,7 % betragen. Gut zwei Drittel der Marken verzeichneten Umsatzzuwächse. Rückläufig waren hingegen die Gewinnspannen: Bei den 80 Marken, die ihre Ergebniszahlen veröffentlichen, sank der Netto-Umsatzrendite binnen Jahresfrist im Schnitt um 1,7 Prozentpunkte auf immer noch komfortable 9,7 %. Rund ein Viertel der Unternehmen wies eine steigende Umsatzrendite auf, und nur neun Unternehmen befinden sich in der Verlustzone. Trotzdem: Die Zahl der »High Performer«, laut Deloitte sind das Unternehmen, die sowohl ein zweistelliges Umsatzwachstum als auch eine zweistellige Umsatzrendite aufweisen, hat sich innerhalb dieses Jahres von 15 auf 8 Unternehmen halbiert.

Gewinnspanne: Modemarken bilden Schlusslicht

Aus dem Bereich Mode/Schuhe stammen 41 der 100 umsatzstärksten Unternehmen (Konglomerate wie LVMH und Kering gar nicht mitgezählt). Damit ist es zwar der Luxussektor, aus dem die meisten Unternehmen stammen, mit einem Umsatzwachstum von nur 4,4 % aber kein besonders dynamischer. Nur der Bereich Juwelen/Uhren schnitt mit +2,0 % noch schwächer ab. Wachstumsführer waren Hersteller von Taschen und Accessoires mit +13,4 %. Bei der Gewinnspanne sind die Modemarken mit 6,2 % sogar Schlusslicht.

Die positiven Ausreißer am Modemarkt stammen vor allem aus Italien: So wies die Valentino Fashion Group bereits das dritte Jahr in Folge ein Wachstum von mehr als 25 % auf. Herausragend auch Moncler (mit einem Umsatzwachstum von 26,8 % und einer Gewinnspanne von 19,1 %), Gianni Versace, Brunello Cucinelli und – aus dem Bereich Accessoires Furla (27,2 % Umsatzwachstum). Besonders schwach schnitten hingegen die beiden größten US-amerikanischen Modehersteller, Ralph Lauren und die PVH Corp. (Calvin Klein, Tommy Hilfiger), die beide mit Umsatzrückgängen kämpfen, ab.

Um zum erlauchten Kreis der 100 größten Luxusunternehmen zu gehören, muss man einen Umsatz von umgerechnet 180 Mio. US-Dollar aufweisen – eine Latte, die im Vorjahr auch vom Vorarlberger Strumpf- und Wäschekonzern Wolford genommen wurde, der es damit exakt auf Platz 100 ins Ranking schaffte. Zweiter heimischer Konzern in der Wertung: Swarovski, auf Rang 22 (2,89 Mrd. Dollar Umsatz; +11,6 %).

Die Top 10 der Luxusmarken

Innerhalb der Top 10 gab es kaum Veränderungen. Angeführt wird das Ranking von LVMH (Louis Vuitton, Fendi, Bulgari u.v.a.) vor dem Schweizerischen Richemont-Konzern (Cartier, Montblanc, IWC, Chloé u.v.a.), dem US-Kosmetikkonzern Estée Lauder und dem Brillenhersteller Luxottica (Ray-Ban, Oakley u. a.). Die französische Kering-Gruppe (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Brioni u. a.) hat die Swatch-Group (Omega, Longines, Breguet, Rado u. a.) überholt und ist nunmehr der fünftgrößte Luxuskonzern der Welt.

Italien auf Rang 1

Italien ist mit 26 Unternehmen auf der Rangliste führend, gefolgt von den USA mit 15 Vertretern. In Italien dominieren nach wie vor familiengeführte, mittelständische Konzerne, die für Tradition und handwerkliche Qualität »Made in Italy« stehen. Zwei Drittel der Italo-Unternehmen sind im Bereich Mode/Schuhe tätig, von den Handtaschen- und Accessoire-Labels im Ranking stammt gar jedes zweite aus Italien. Ganze 20 der 26 größten italienischen Luxusunternehmen stehen immer noch vorwiegend in Familienbesitz und werden zu einem großen Teil noch immer von Mitgliedern der Gründerfamilie geführt. Offenbar höchst erfolgreich: Der Umsatz der italienischen Firmen im Ranking ist im Jahresvergleich sogar um 9,3 % gestiegen.

Trends: Reiseshopping, Personalisierung, E-Commerce

»Treiber für das Wachstum sind vor allem die Käufer in den aufstrebenden Märkten«, etwa China, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten, analysiert Margareta Holz, Partnerin bei Deloitte Österreich. »Gerade das Shopping von Luxusgütern auf Reise sorgt dabei für beträchtliche Umsätze.« Ein Trend, der auch und gerade dem österreichischen Handel entgegenkommt. Fast die Hälfte der Luxuskäufe wird von Kunden auf Reisen getätigt. 31 % entfallen dabei auf Umsätze im Ausland, 16 % auf Käufe auf Flughäfen. Nach wie vor ist die Produktqualität für die Konsumenten der entscheidende Aspekt beim Luxuskauf, daneben gibt es aber auch neue Entwicklungen. Ein zentraler Trend ist die Personalisierung von Produkten. Das veränderte Konsumentenverhalten erfordert immer individuellere Angebote, die sich von der Masse abheben. Ein weiterer Trend zeichnet sich in der digitalen Erfahrbarkeit physischer Produkte – Stichwort E-Commerce – ab. »Die Branche steht heute vor der Herausforderung, ihre Produkte mit digitalen Technologien zu kombinieren und dabei wichtige Qualitätsmerkmale wie die Herkunft sowie den Einsatz traditioneller Materialien nicht aus den Augen zu verlieren. Unternehmen, die diesen Spagat schaffen, werden auch zukünftig in der Topliga mitspielen«, so Margareta Holz abschließend.

Von: Manuel Friedl