Die Luxusgruppe LVMH (Louis Vuitton u.a.) konnte ihren Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15 % auf 19,7 Mrd. € steigern. Der Gewinn im fortgeführten Geschäft legte sogar um 23 % auf 3,64 Mrd. € zu. Wettbewerber Kering erreichte in der ersten Jahreshälfte sogar ein Umsatzplus von 28 % auf 7,3 Mrd. €. Verantwortlich dafür war in erster Linie der aktuelle Gucci-Boom: Die Umsätze der italienischen Marke schnellten im Halbjahr um 45 % auf 2,8 Mrd. € nach oben. Aber auch mit Saint Laurent (+ 30 %) ist Kering derzeit sehr erfolgreich. Der Betriebsgewinn des Konzerns stieg in der Folge um 57 % auf 1,27 Mrd. €. Hermès, der dritte im Bunde der französischen Luxusriesen, konnte seine Halbjahresumsätze immerhin um 11 % auf 2,7 Mrd. € hinaufschrauben. Die gesamte Branche profitiert einerseits davon, dass sich der chinesische Markt wieder erholt. Aber auch die Umsätze in Europa, und da vor allem im Heimmarkt Frankreich, entwickeln sich für die Luxusriesen erfreulich. Besonders in Frankreich, aber auch in anderen Metropolen wie London hatte das Geschäft vor allem mit Touristen im Jahr 2016 stark unter der Terrorangst gelitten.

Von: Manuel Friedl

