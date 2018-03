In den unteren Meraner Wasserlauben finden sich seit Februar 2018 auf 160 Quadratmeter Verkaufsfläche die Kollektionen Luis Trenker und Luis Trenker Berg, präsentiert in einem Ambiente, das sowohl Tradition als auch Moderne widerspiegelt: Imposante Hirschgeweihe, Fotowände im Vintage-Stil und modernes Interieur, kombiniert mit warmem hochwertigem Holz lassen den Shop freundlich und gemütlich wirken. An einem Gastro-Konzept feilt das Unternehmen. Dies soll ebenfalls in die Kellergemäuer des neuen Luis Trenker-Standortes integriert werden.

Insgesamt betreibt das Südtiroler Modeunternehmen nun sechs Stores: einen Monostore in Meran (Italien), Luis Trenker Shops in Innsbruck, Kitzbühel und Wien (Österreich) sowie Franchise Shops in Wolkenstein (Italien) und auf Keitum-Sylt (Deutschland).

Von: Christiane Marie Jördens