Rund 150 Quadratmeter soll der neue Luis Trenker Store umfassen, der die Kollektionen Luis Trenker sowie Berg by Luis Trenker (Outdoor-Kollektion) anbieten wird. Zusätzlich zu den Modekollektionen sollen Accessoires und Lifestyleprodukte, in Italien von Hand gefertigte Schuhe über Schals und Gürtel sowie Bücher, CDs, Bilder und Wohnaccessoires das Sortiment abrunden. Besonderes Highlight des neuen Meraner Luis Trenker Stores: Geplant ist ein eigenes Gastrokonzept, das in den historischen Kellergemäuern ebenfalls untergebracht sein soll.

Store Design

Die für das Südtiroler Label typische Verbindung aus Stadt und Land, Berg und Tal, Tradition und Trendbewusstsein zeigt sich auch beim Shopdesign: Holzboden, Wandvertäfelung aus Altholz und gerahmte Retro-Fotos von Luis Trenker sollen eine ganz besondere Atmosphäre vermitteln. Moderne Designerleuchten, ein Flachbildschirm, Mid-Century-Möbel, puristische Regale und Chrom-Kleiderstangen sollen das moderne Designkonzept des Luis Trenker Shops ergänzen.

Neben dem neuen Shop in Meran betreibt Luis Trenker bereits Stores in Innsbruck, Kitzbühel, Wien, Keitum-Sylt und Wolkenstein.

Von: Christiane Marie Jördens