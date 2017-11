SES (Spar European Shopping Centers) hat den slowenischen Marktführer im Bereich Unterwäsche, Lisca, nun nach Österreich geholt. Auf rund 50 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet Lisca im Salzburger Shop feminine Unterwäsche, dazu passende Nachtwäsche und saisonal auch Bademode. »Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Salzburgerinnen und Salzburger unsere Produkte lieben werden«, gibt sich Goran Kodelja, Managing Director von Lisca, überzeugt.



Zur Marke Lisca



Das Wäscheunternehmen aus Slowenien wurde vor mehr als 60 Jahren gegründet und ist in Süd-Osteuropa Marktführer in seinem Bereich. Die Marke Lisca steht für feminine, aber gleichzeitig auch funktionale Wäsche in modernem Design bis Cup G. Auch für Bademode und passende Nachtwäsche zu günstigen Preisen ist das Label bekannt. Das Sortiment umfasst die Linien Lisca und die jüngere Linie Cheek by, sowie die Linie Lisca Selection.

Von: Christiane Marie Jördens