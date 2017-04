Die Schließungspläne für die Spinnerei Linz Textil in der oberösterreichischen Landeshauptstadt wurden abgesagt. Erstmals seit 34 Jahren musste die Spinnereigruppe im Jahr 2014 einen Verlust ich Höhe von 1,3 Mio. € hinnehmen. Seither befindet sich der Konzern im Umbau, der auch 2016 fortgesetzt wurde. So wurde die chinesische Tochtergesellschaft – ein Verlustbringer – verkauft, was den Umsatz von 116,2 auf 113,5 Mio. € sinken ließ. Auch von nicht betriebsnotwendigen Liegenschaften hat man sich (ertragswirksam) getrennt. Investiert wurde hingegen in den Standorten Linz, Landeck und Klanec (Kroatien).



Schließung verschoben

Die bereits beschlossene Schließung der Spinnerei in Linz wurde indes verschoben, weil man sich mit Zulieferer Lenzing doch auf eine Fortsetzung der Liefervereinbarung einigen konnte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich als Folge all dieser Maßnahmen von fast 2 auf 5,9 Mio. €. Mehrheitseigentümer Dionys Lehner hat sein Vorstandsamt mit Ende 2016 zurückgelegt, das Unternehmen wird nunmehr von Hermann Wiesinger und Manfred Kern geleitet. Linz Textil steht mit einer Eigenkapitalrate von 85 % und ohne Bankschulden hervorragend da. Da auch alle Anlagen auf dem modernsten Stand seien und keine Investitionen notwendig seien, wird die, wie es heißt, »überschüssige Liquidität« in Form einer Sonderdividende in Höhe von 12,6 Mio. € an die Aktionäre ausbezahlt.



Auch das Tochterunternehmen Vossen ist wieder in den schwarzen Zahlen. Der Frottierwarenhersteller habe »einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Konzernergebnisses« geleistet, hieß es bei der Bilanzpressekonferenz.

Von: Manuel Friedl