Die vor 40 Jahren gegründete Les Sports Textilhandelsgesellschaft mbH mit Sitz in Innsbruck/Tirol erweitert ihr Markenportfolio um das renommierte italienische Label C.P. Company für mindestens fünf Jahre. Wie das Label rh+, welches seit 2015 in Österreich, Südtirol und Deutschland von Les Sports vertreten wird, zählt auch C.P. Company zur börsennotierten LVMH Moët Hennessy-Investorengruppe. Angespornt durch diesen Zuwachs, peilt die Agentur innerhalb einer Drei-Jahres-Frist einen Umsatz von rund acht Millionen Euro an. Allein durch die Repräsentanz von C.P.Company wird mit einem zusätzlichen Umsatz von mehr als einer Million gerechnet.

Von: Melanie Trautsch