Die Lenzing Gruppe hat kürzlich ein neues Applikations- und Innovationszentrum (AIC) in Hongkong eröffnet. Damit will der der Konzern aus Oberösterreich die Zusammenarbeit mit seinen Partnern entlang der Wertschöpfungskette verstärken. Bei der Eröffnung präzisierte Eric Chan, General Manager Lenzing Fibers Hongkong: »In diesem Zentrum testen die Lenzing Gruppe und ihre Partner neue Anwendungen für die Kommerzialisierung von Faserinnovationen.« Dies werde dazu beitragen, die Innovationskraft von Lenzing noch schneller und besser auf die eigenen Kunden übertragen zu können. Zudem ermögliche das AIC die Prototypenproduktion von Flächengeweben aus Lenzing-Fasern von der Idee bis hin zur Färberei und Ausrüstung sowie die präzise Messung aller Produktdaten. Insbesondere für die neuesten Innovationen der Lenzing Gruppe, wie die Lyocellfaser Refibra (TM) und die Viscosefasern EcoVero (TM) würden im AIC Anwendungen entwickelt werden.



Enge Zusammenarbeit mit Partnern aus Fernost



Robert van de Kerkhof, Chief Commercial Officer der Lenzing Gruppe, erläutert: »Durch die räumliche Nähe zu wichtigen Kunden und Partnern in Asien schaffen wir nun eine neue Dimension unseres Serviceangebotes. Wir können wesentlich schneller auf aktuelle Trends reagieren und vor Ort gemeinsam mit unseren Partnern ein breites Themenfeld rund um die Anwendung unserer Fasern bearbeiten.« Heiko Arnold, Chief Technology Officer der Lenzing Gruppe, ergänzt: »Das neue AIC ist ein integraler Bestandteil unseres globalen Technologie-Netzwerkes, von unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung und dem Applikations- und Innovationscenter am Standort Lenzing bis zu unserem Faserqualitätslabor in Indonesien.«



Die Lenzing-Gruppe, Weltmarktführer in ihrem Bereich, konnte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 2,13 Milliarden Euro erzielen. 46,4 Millionen Euro investierte der Konzern aus dem gleichnamigen Ort in Oberösterreich in Forschung und Entwicklung. Ein internationaler Spitzenwert, wie man von Seiten des Unternehmens betont.

Von: Rainer Seebacher