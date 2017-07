Über eine eigens gegründete Lenzing-Tochtergesellschaft wird in einem Industriepark nahe Bangkok ein Grundstück gekauft, in den nächsten Monaten sollen die technischen Planungen finalisiert und die Genehmigungen eingeholt werden. Die Kapazität soll bei bis zu 100.000 Tonnen liegen. Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant.

Wirtschaftsfaktor Asien

Asien stehe derzeit bereits für 70 % am Gesamtumsatz der Lenzing-Gruppe. Daher sei es »nur logisch«, die nächste Produktionsstätte in Asien zu errichten, so Vorstandsvorsitzender Stefan Doboczky. Schon jetzt betreibt Lenzing Werke in China und Indonesien. Vor der nunmehrigen Investitionsentscheidung habe man sich mehr als 85 Standorte angesehen.

Lenzing will den Anteil der Spezialfasern am Gesamtumsatz deutlich steigern. Deshalb laufen auch in den bestehenden Werken in Österreich (Lenzing und Heiligenkreuz), Großbritannien (Grimsby) und USA (Mobile) Ausbauprogramme. Tencel-Fasern sind laut Doboczky die »weltweit nachhaltigsten botanischen Fasern«.

Von: Manuel Friedl