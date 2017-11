Bis 13. Jänner 2017 gastiert Lena Hoschek mit ihren beliebten Vintage Styles in der britischen Hauptstadt, genauer gesagt in der Shoreditch High Street. Getreu dem Motto Nach dem Motto »Girls just wanne have fun« und im Zeichen der aktuellen Dollhouse-Kollektion erstrahlt das Geschäft auf 60 m² Verkaufsfläche in einem wahr gewordenen pinken Mädchentraum und erinnert damit an die Disco-Zeit der 70er. Sowohl die Wände des temporären Lena Hoschek Stores, als auch der Boden sind in Rosarot getaucht. Bunte Leuchtschilder an den Wänden sollen für das Highlight des Disco-Flair-Ladens sorgen. Die Dollhouse-Kollektion ist die aktuelle Herbst-/Winterlollektion von Lena Hoschek. Ein großer Teil der Kollektion kann in London geshoppt werden.

Lena Hoschek Pop Ups



Der Londoner Shop ist nicht der einzige Pop Up Store von Lena Hoschek, der in der aktuellen Herbst- und Vorweihnachtszeit geöffnet ist. Einen weiteren hatte die Österreicherin bis vor kurzem in Stuttgart betrieben, ein anderer soll am 25. November in Wien eröffnet werden. Dauerhafte Stores gibt es in Wien und in Graz. Zudem verkauft Lena Hoschenk ihre Kollektionen in ihrem Onlineshop sowie über diverse Handelspartner.

Von: Christiane Marie Jördens