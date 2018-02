Der Hauptsitz der steirischen Designerin Lena Hoschek befindet sich mittlerweile in Wien, doch die Anfänge ihrer großen Karriere liegen in Graz: 2005 gründete sie dort mit 24 Jahren ihr Label, vier Jahre später verliebte sie sich in dort in das Geschäftslokal des Herrenausstatters Bierkopf am Joanneumring 3. Nun hat Lena Hoschek den Laden um die Präsentationsfläche des Juweliers Riegler erweitert:

Der so gewonnene Raum bietet auf insgesamt 130 m² zusätzliche Verkaufsfläche für die von den 50er-Jahren inspirierten Kollektionen. Zudem gibt es weitere Umkleidemöglichkeiten für die Hoschek-Kundinnen. Neben holzvertäfelten Wänden und floralen Tapeten soll es im neu eröffneten Grazer Flagship Store auch ein neues Farbkonzept geben.

Am 1. März 2018 um 17:00 Uhr öffnet der Lena Hoschek Flagship Store in Graz seine Türen und lädt zum Open House.

Von: Christiane Marie Jördens