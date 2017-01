Nach einer harten Kur - innerhalb von nur zwei Jahren - wurde das Filialnetz der Leder & Schuh AG durch Verkäufe und Schließungen von 349 Geschäften auf 207 reduziert. Statt vormals sieben Vertriebslinien gibt es nur noch zwei: Humanic und Shoe4You. Von der 2011 übernommenen Marke Stiefelkönig sind gerade noch acht Standorte übrig, und auch diese sollen in Bälde teils auf Humanic umgerüstet, teils geschlossen werden. Der Umsatz sank aufgrund der Schließungen im Vorjahr um 16 % auf 413 Mio. €. Flächenbereinigt hätten die Umsätze um ca. 3 % zugelegt, heißt es in einer Presseaussendung. Ergebniszahl wird keine mitgeteilt, in einem Interview mit der »Presse« spricht Vorstand und Sanierer Werner Weber jedoch von einem »deutlich positiven Jahresergebnis«.

Nettoverschuldung gesunken

Dank des Entgegenkommens der Banken sei die Nettoverschuldung von 80 auf 12 Mio. € gesenkt worden. Aufgrund des Umbaus von Stiefelkönig-Filialen auf das Konzept Humanic erhöhte sich die Filialzahl der Kernmarke in Österreich um sieben auf 54. Von den vormals 52 Jello-Filialen wurde knapp die Hälfte auf Shoe4You umgeflaggt. Die Filialzahl des Zweitkonzepts stieg dadurch von 37 auf 56. 28 Jello-Filialen wurden geschlossen. Das Deutschland-Geschäft von Shoe4You wurde ebenso verkauft wie die beiden Dominici-Filialen. Mit Shoe4You ist Leder & Schuh somit nur noch in Österreich aktiv, unter dem Konzept Humanic werden in acht Auslandsmärkten in Summe 89 Geschäfte betrieben.

Für das heurige Jahr rechnet der Konzern aufgrund der Schließungswelle mit einem weiteren Umsatzrückgang in einer Höhe von rund 10 %.

