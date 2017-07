Auf rund 500 Quadratmetern Verkaufsfläche finden sich bei Kult in der SCN seit Ende Juni zahlreiche Jeans-, Casual- und Streetwear-Marken, darunter Levi's, Adidas, Calvin Klein, Naketano und Fjällräven.

Natur trifft urbane Welt

Beim Shopkonzept setzt der deutsche Filialist Kult auch in der SCN auf die Vermischung von Natur und Stadt: Betongrauer Roh-Estrich dominiert den Store, gebrochen von der ausdrucksstarken CI-Farbe Magenta. Waldszenarien aus Baumrindenwand und außergewöhnlichen Deko-Elementen, wie Hirschgeweihen, sorgen für natürliche und warme Kontraste.

Über Kult

Der deutsche Modefilialist Kult wurde 1948 gegründet und in zweiter Generation von Berthold Görgens übernommen. Der deutsche Multilabel-Filialist bietet europaweit in über 80 Shops Damen- und Herrenmode an. In Österreich betreibt Kult mittlerweile Stores in St. Pölten, Wien, Gerasdorf, Salzburg, Seiersdorf, Liezen, Klagenfurt und Wels. Die Görgens Group zählt heute rund 1.000 Mitarbeiter. Neben den Shops betreibt die Görgens Group auch die Verkaufsplattform kult-olymp-hades.de.

Von: Christiane Marie Jördens

