Am vergangenen Freitag (20.10.2017) war bekannt geworden, dass Storch nach zweieinhalb Jahren HBC geht und zu seiner Beratungsfirma Storch Advisors zurückkehrt. Kommissarisch wird Verwaltungschef Richard Baker indes seinen Chefposten bei der Kaufhof-Mutter übernehmen. Laut der »Süddeutschen Zeitung« (Online), wirft der Verwaltungsrat von HBC Storch vor, die Lage in Deutschland und Europa falsch eingeschätzt zu haben. Davor hatten bereits andere HBC-Manager das Unternehmen verlassen. Der kanadische Konzern rutschte im Geschäftsjahr 2016/17 in die Verlustzone, im Sommer hatte man Jobkürzungen angekündigt.



Keine Gefahr für Mitarbeiter



Baker sicherte den Mitarbeitern nun in einem Brief zu, dass HBC trotz Ausscheiden von Storch weiterhin an der bisherigen Strategie festhalten werde: »Selbstverständlich stehen wir auch weiterhin zu unserem Engagement und unserer Wachstumsstrategie in Europa. Wir haben einen Plan, der uns nach vorne bringen wird. Ich glaube auch weiterhin fest an die Zukunft der Warenhäuser.« Auch Kaufhof-Chef Wolfgang Link garantierte den Mitarbeitern in einer Stellungnahme, dass die Personalie keine Auswirkungen haben werde.



Hintergrund



HBC hatte Kaufhof vor zwei Jahren vom Handelskonzern Metro übernommen und große Pläne geschmiedet, doch bisher ohne großen Erfolg. Das letzte Weihnachtsgeschäft brachte ein Umsatzminus von 2 %. Kaufhof muss seit längerem mit Verlusten und Umsatzrückgängen kämpfen. Deshalb will man nun Kürzungen bei Löhnen und Gehältern der circa 21.000 Mitarbeiter vornehmen.

Von: Christiane Marie Jördens