Nach den anstehenden Eröffnungen zahlreicher Monobrand Stores in der DACH-Region plant Karl Lagerfeld seine Marktpräsenz durch Handelspartnerschaften weiter ausbauen: Christian Teufl soll mit seiner Modeagentur den Vertrieb der Marke in Deutschland und Österreich verantworten, Marco Bruhin übernimmt den Wholesale in der Schweiz. Gemeinsam mit den Agenturen hat sich Karl Lagerfeld das Ziel gesetzt, in den Top Department Stores und Multibrand-Filialisten gelistet zu sein, um dort die Ready-to-wear-Kollektionen, Handtaschen und Accessoires anbieten zu können.

Von: Christiane Marie Jördens