Seit Kurzem kann der Kamarg auch offline gekauft werden. In Wien kann man den Rucksack mit dem Grazer Uhrturm Logo zwischen 14. November und 31. Dezember im eignen Pop-Up Store im »Elektrobiker« in der Westbahnstraße 26 kaufen. Doch das ist nicht die einzige Anlaufstelle, um an den Kamarg heranzukommen. Auch im »Across the Universe«, im 8.Bezirk, in der Piaristengasse 18 und im Grazer Tourismusshop, in der Herrengasse 16, ist der Rucksack erhältlich. »Ich bin mir sicher, dass wir mit dem Kamarg ein tolles Produkt wieder auf den Markt gebracht haben. Der enorme Zuspruch von verschiedensten Seiten, Alt und Jung, alternativ und modern, City Traveller, Sportler, Wanderer oder Vielflieger spricht eine deutliche Sprache – Kamargs passen in jeder Lebenssituation und sind für viele mehr als ein langlebiges und sinnvolles Accessoire, nämlich auch emotionale Freunde und Begleiter in vielen Lebenslagen. Das macht uns bei Kamarg sehr glücklich. Dass man damit wieder Abenteuer erlebt da draußen«, so Franz Drack, der den Kamarg wieder ins Leben gerufen hat.

Von: Vanessa Gloria Stickler