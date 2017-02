In der Salzburger Brandboxx kamen an den vergangenen beiden Tagen im Zuge der JOT Händler und Einkäufer zusammen, um sich über die aktuellen Trends in der Kindermode auszutauschen. Das Messethema »Kings & Queens« war inspiriert vom glamourösen und gleichzeitig nostalgischen Stil der zukünftigen Herbst- und Wintermode.

Mit dabei waren nicht nur beliebte und bewährte Fixstarter, sondern auch eine Reihe von neuen Ausstellern: loud+proud, Ava organics, nmn, reihten sich unter bekannte Namen, wie die Kids Fashion Group, Sanetta oder Trendspace. Ebenfalls neu dabei war Sticklett: das österreichische Startup-Unternehmen entwickelt innovative Baby- und Kinderkleidung mit abnehmbarer Bekleidungsapplikation und speziellen Eigenschaften.

Ein besonderes Highlight der JOT war die Modenschau von Lia Bach am Sonntag: Passend zum Messethema »Kings & Queens« wurden die Keypieces der Kollektion von und für kleine Prinzen & Prinzessinnen vorgeführt.

Von: Claudia Stückler