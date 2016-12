Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Modemarke Joop zur Herbst-/Wintersaison 2016/17 stellt die Marke nun auch ein brandneues Store-Konzept vor. Neben Shops in Warschau, Minsk, St. Petersburg, Moskau, Perm, Almaty, Ankara und Kairo ist der Joop Store in Katowice in Polen der erste seiner Art:



Rauchchrom in Matt-Optik, Oberflächen in Klavierlack und edler Naturstein (Gabbro Nero Assoluto aus Indien) sollen den Kontrast zu warmen Oberflächen aus Eichenholz und Leder bilden. Stumpfmatt- und Hochglanz-Stahlplatten sorgen für ein kubistisches Design, in Szene gesetzt durch eine moderne LED-Beleuchtung. Der Boden ist mineralisch aufgebaut und zementgebunden und soll den natürlichen Charakter der Innenausstattung unterstreichen.



Der Joop Store in Katowice wurde bereits im Oktober 2016 im Silesia City Center eröffnet: Auf 115 Quadratmetern Store-Fläche finden sich die Damen- und Herrenkollektionen von Joop, inklusive der Linie Joop Jeans.

Von: Christiane Marie Jördens

Weitere Meldungen