Die ISPO Academy will Wissen vermitteln, Branchenvertreter weltweit vernetzen und Zugang in neue Märkte bieten. Bei Konferenzen, Vorträgen und Seminaren können Händler und Verkäufer neue Inputs für ihr Geschäft finden. Doch auch ein breit gefächertes Online-Angebot wird von der ISPO Academy angeboten. Neben Ländern wie Frankreich, Polen, der Schweiz und Spanien ist die ISPO Academy auch im asiatischen Raum in China, Japan und Korea vertreten. Ab November 2017 sind Brasilien und Indien ebenfalls im Portfolio. »Mit diesem strategischen Schritt stärken wir ISPO als weltweit führendes Sportnetzwerk und bauen unsere Kompetenz in zukünftigen Wachstumsmärkten der Sportartikelindustrie weiter aus«, erklärt Tobias Gröber, der verantwortlich für die ISPO-Gruppe ist. Durch Brasilien und Indien ergeben sich neue Absatz- und Investitionsmöglichkeiten für die globale Sportindustrie.

Indien

In Indien nimmt das Interesse an Sport und das Bewusstsein für einen gesünderen Lebensstil immer mehr zu. Die Beliebtheit verschiedener Sportarten verspricht Potential für die Sportindustrie. So sehen Experten in den kommenden Jahren einen starken Aufschwung am Indischen Sportmarkt. Am 17. November findet die erste ISPO Academy in Indien, in Mumbai, im Rahmen der Global Sports Business Show statt.

Brasilien

Nach den Olympischen Spielen ist der Anteil an sportlich Aktiven in der Bevölkerung deutlich gestiegen. Der brasilianische Outdoor-Markt ist derzeit vielversprechend: er setzt 300 Millionen US-Dollar um und wächst im Durchschnitt jährlich um 25 %. Auch die Textilindustrie ist stark. 15 % der Produkte von Bekleidungsherstellern, werden in andere südamerikanische Länder exportiert. Als Teil des Sport Business Forums findet die erste ISPO Academy in Brasilien, in São Paulo, statt.

Von: Vanessa Gloria Stickler