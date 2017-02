Im Frühling soll der nächste Intersport-Standort seine Pforten öffnen, in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Dort plant der Intersport-Partner Harald Tscherne, neben seinem bereits bestehenden Shop in der Vösendorfer Shopping City, einen zweiten Store mit rund 2.000 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Die Intersport Austria Group umfasst per Jänner 2017 110 Händler an 271 Standorten in Österreich (86 davon in Stadtlagen, 185 davon sind Rent-Standorte). In den vergangenen Monaten eröffnete das Unternehmen insgesamt sieben neue Läden. Hierzulande beschäftigt Intersport derzeit 3.600 Mitarbeiter.

Von: Christiane Marie Jördens